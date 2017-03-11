Абросимов стал 5-м в заплыве на 10 км на этапе КМ в Абу-Даби

В мужском заплыве на 10 км на этапе Кубка мира по плаванию на открытой воде в Абу-Даби победил британец, опередивший ставшего вторым голландцана 0,5 секунды, а бронзового призера, француза, на 0,7 секунды. Россиянинстал 5-м, проиграв победителю 3,8 секунды. Отставание остальных россиян – более минуты. Кирилл Беляев финишировал 16-м (+1.11,5), Александр Астапов — 19-м (+1.12,4), Сергей Большаков — 25-м (+1.22,5), Роман Кожевников — 45-м (+3.44,8).Победительница женского заплыва француженкавыиграла у голландкилишь 0,1 секунды, а у бронзового призёра, итальянки, 0,3 секунды. Россиянкафинишировала восьмой, отстав от победительницы на 5,2 секунды. Валерия Ермакова стала 19-й (+1.27,7).