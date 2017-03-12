Сноубордист Джеймс выиграл чемпионат мира в хаф-пайпе, Автанеев — 12-й

В турнире по сноуборду в хаф-пайпе на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду в Сьерра-Неваде (Испания) среди мужчин победу одержал австралиец. Серебро и бронза – у представителей Швейцарии. Россиянезаняли 12-е и 24-е места.Женские соревнования выиграла китаянка. Второй стала японка, третьей — француженка1. Скотти Джеймс (Австралия) – 97,50.2. Юрий Подладчиков (Швейцария) – 93,25.3. Патрик Бургенер (Швейцария) – 90,50…12. Никита Автанеев (Россия) – 71,75…24. Максим Суйков (Россия) – 39,75.1. Цай Сюэтон (Китай) – 90,75.2. Харуна Мацумото (Япония) – 84,75.3. Клеменс Гримал (Франция) – 79,00.