Сноубордист Джеймс выиграл чемпионат мира в хаф-пайпе, Автанеев — 12-й

В турнире по сноуборду в хаф-пайпе на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду в Сьерра-Неваде (Испания) среди мужчин победу одержал австралиец Скотти Джеймс. Серебро и бронза – у представителей Швейцарии Юрия Подладчикова и Патрика Бургенера. Россияне Никита Автанеев и Максим Суйков заняли 12-е и 24-е места.
Женские соревнования выиграла китаянка Цай Сюэтон. Второй стала японка Харуна Мацумото, третьей — француженка Клеменс Гримал.
Сноуборд. Чемпионат мира. Хаф-пайп. Сьерра-Невада, Испания
Мужчины
1. Скотти Джеймс (Австралия) – 97,50.
2. Юрий Подладчиков (Швейцария) – 93,25.
3. Патрик Бургенер (Швейцария) – 90,50…
12. Никита Автанеев (Россия) – 71,75…
24. Максим Суйков (Россия) – 39,75.
Женщины
1. Цай Сюэтон (Китай) – 90,75.
2. Харуна Мацумото (Япония) – 84,75.
3. Клеменс Гримал (Франция) – 79,00.