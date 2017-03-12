Кодайра победила в общем зачёте КМ на дистанции 500 м, Фаткулина — 8-я

Японкавыиграла второй старт на дистанции 500 метров в финале Кубка мира по конькобежному спорту в Ставангере и одержала победу в общем зачёте соревнований. Лучшей из россиянок в общем зачёте Кубка мира стала, занявшая восьмое место.1. Нао Кодайра (Япония) – 37,24.2. Каролина Ербанова (Чехия) – 37,72.3. Эрина Камия (Япония) – 38,06…9. Надежда Асеева (Россия) – 38,57…11. Ольга Фаткулина (Россия) – 38,84.1. Нао Кодайра (Япония) – 900.2. Маки Цудзи (Япония) – 585.3. Эрина Камия (Япония) – 527…8. Ольга Фаткулина (Россия) – 386…12. Надежда Асеева (Россия) – 222…19. Ангелина Голикова (Россия) – 109…35. Екатерина Шихова (Россия) – 27…49. Екатерина Лобышева (Россия) – 6.