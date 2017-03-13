Закарин поднялся на шестую строчку в рейтинге Мирового тура UCI

Российский велогонщик швейцарской команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин поднялся на шестое место в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов, сообщает официальный сайт организации. В его активе 440 очков. В общем зачёте велогонки «Париж – Ницца» Закарин также занял шестую строчку.
Лидерство в рейтинге сохранил австралиец Ричи Порт из американской команды BMC (812).
В командном зачёте лидирует BMC (1680), второе место занимает бельгийская Quick-Step Floors (1597), третье — австралийская Orica-Scott (1467).