Колобков: Родченков обманщик, верить его словам нельзя

Министр спорта России Павел Колобков, выступая на симпозиуме ВАДА в Лозанне, назвал трагедией отстранение российских спортсменов по итогам публикации доклада главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена, а также рассказал о шагах, предпринимаемых для восстановления статуса РУСАДА, и признался, что не понимает, как ВАДА поверило словам экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о допинге в российском спорте.
«Хотел бы обратиться к вам, участники симпозиума ВАДА, как бывший спортсмен. Это настоящая трагедия, что чистых российских спортсменов отстраняют от соревнований в лёгкой атлетике, в паралимпизме. Это противоречит не только олимпийским принципам, но и общечеловеческой морали. Отстранение паралимпийцев считаю просто бесчеловечным. Мы готовы сотрудничать с ВАДА. Мы объединены одной целью, российские спортсмены от детей до членов основных сборных должны быть чисты от допинга. Отмечу, что РУСАДА сегодня имеет только двух учредителей — Олимпийский комитет России и ПКР, имея финансирование напрямую министерством финансов. Избран новый наблюдательный совет, некоторые требования «дорожной карты» ВАДА уже выполнены, мы работаем над остальными. Нами поставлена задача восстановить соответствие РУСАДА частично к маю и в полном объёме – к ноябрю 2017 года.
Готов заверить всех, что российское правительство не поддерживает и никогда не поддерживало никакой активности, связанной с допингом в спорте.
Что касается Родченкова, то мы со своей стороны не понимаем, как можно было доверять показаниям, словам этого человека. Родченков обманщик, верить его словам нельзя. Известно, что Родченкова ловили на продаже запрещённых веществ, известно, что он заставлял спортсменов принимать вещества, которые, как оказывалось позже, являлись допингом.
Мы убеждены, что в докладе Макларена недостаточно доказательной базы, с нашим мнением солидарны международные федерации и МОК. Недостаточно доказательств, чтобы накладывать санкции на российских спортсменов, возбуждать дела против чиновников. Сегодня я не собираюсь давать оценку докладу Макларена, хотя могу отметить, что в настоящий момент мы готовим официальную оценку доклада. Сейчас две комиссии МОК ведут работу по докладу, и Россия со своей стороны оказывает полное содействие этим комиссиям, предоставляет все необходимые документы», — цитирует Колобкова «Р-Спорт».