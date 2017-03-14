Фетисов: на встрече с делегацией МПК мы узнали вещи, которые не хотели узнавать

Член комитета Госдумы РФ по спортурассказал о встрече в Бонне с руководством Международного паралимпийского комитета по вопросам восстановления членства в организации Паралимпийского комитета России.«Как только все критерии «дорожной карты» будут согласованы и выполнены, МПК может собрать внеочередной совет, чтобы вернуть Россию в паралимпийское движение. Завтра я отправлю письмо в МПК с уже выполненными критериями по восстановлению, чтобы они признали то, что уже сделано. И по мере работы мы будем двигаться к нулевой отметке.Мы там — в Бонне — узнали вещи, которые не хотели узнавать. Количество нарушений, которые были, оно значительное. Количество пропавших проб, количество заменённых, по их мнению, проб… Но, как сказал Лукин, многие вещи были оспорены. Мы видели и решение арбитража CAS о дисквалификации ПКР, переведённое на русский язык. Там также достаточно понятно изложены аргументы, выдвинутые в пользу отстранения. Ещё один момент: Крэйвен ведь не сам принимал решение о дисквалификации, как у нас пишут. Решение принял совет, половина членов которого — бывшие спортсмены-паралимпийцы», — цитирует Фетисова «Р-Спорт».