Глазырина: потихоньку улучшаю свою форму для выступления на чемпионате России

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина, временно отстранённая Международным союзом биатлонистов на основании данных из доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном, сообщила, что намерена принять участие в чемпионате России. Соревнования пройдут с 30 марта по 4 апреля.
«Спасибо за ваши переживания! Я сейчас нахожусь в Тюмени, на «Жемчужине Сибири». Улучшаю потихоньку свою форму для выступления на чемпионате России», – написала Глазырина в комментарии на странице своего фан-клуба «ВКонтакте»