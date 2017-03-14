Вице-чемпионка Игр-2012 Гришина: родная мать забрала все мои деньги и жильё

Серебряная медалистка Олимпийских игр 2012 года по спортивной гимнастике в командных упражненияхзаявила, что мать выгнала её из дома и оставила без денег.«Мне очень стыдно, больно и обидно. Поверить не могу, что так со мной поступил не кто-нибудь чужой, а родная мать. Она забрала все мои деньги и жильё. Всё, что я заработала в спорте. Даже машину, которую мне как медалистке вручил после Олимпиады мэр Собянин. У меня ничего не осталось. Теперь я с маленьким ребёнком буквально на улице. Всё имущество, всё, что было куплено, всё записано не на меня. Мама и моего ребёнка может легко сделать бомжом. Я столько лет тренировалась, я угробила здоровье и на честно заработанные деньги не могу даже расслабиться в декрете. Муж работает, но львиная часть доходов уходит на аренду квартиры.Моя семья жила на мои деньги. А потом, когда у меня доходы закончились, когда я вышла в декрет и мне оказалась нужна их помощь, меня просто выгнали и всё. Более того, теперь мне звонят и братья, и папа и угрожают, что если я не прекращу шум, будет хуже. Мама же пишет, что унесёт мои деньги с собой в могилу. Но что мне делать, если жить негде? Я обратилась с иском в суд и с заявлением об угрозах в полицию. Также написала письма с просьбой о помощи и президенту Путину, и мэру Москвы Собянину. Мне пришлось это сделать, так как мои родители не хотят ничего обсуждать. Мы с мужем все в долгах, за свои услуги адвокат запросил 160 тысяч рублей, мы взяли кредит, чтобы с ним рассчитаться. Моя семья никогда меня не любила, и теперь я вообще буду для них изгоем. Но мне надо сына поднимать и как-то жить дальше. Мне нужно своё жильё", — приводит слова Гришиной «Комсомольская правда».