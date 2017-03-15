Российские ватерполисты завершили групповой этап МЛ поражением от Италии

Мужская сборная России в четвёртом матче предварительного этапа Мировой лиги по водному поло в гостях уступила команде Италии со счётом 9:12. Таким образом, россияне завершили групповой этап, дважды обыграв сборную Грузии и дважды уступив итальянцам.
Сборная Италии пробилась в Суперфинал турнира благодаря победе в группе, а россияне выступят в решающем раунде соревнований на правах хозяев турнира.
Водное поло. Мужчины. Мировая лига
Предварительный этап. Европа. Группа С. 4-й тур. Палермо, Италия
Италия — Россия — 12:9 (2:2, 2:2, 4:1, 4:4).