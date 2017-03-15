«Водник» вышел в полуфинал ЧР по бенди, где сыграет с «Байкалом-Энергией»

Архангельский «Водник» в четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом на своём льду переиграл «Уральский трубник» со счётом 5:3. Таким образом, северяне вышли в полуфинал, где сыграют с иркутским «Байкалом-Энергией».«Водник» (Архангельск) — «Уральский трубник» (Первоуральск) — 5:3 (3:1)Маркин, 1 (0:1), Калинин, 7 (1:1), Дергаев, 16 (2:1), Антонов, 42 (3:1), Попутников, 58 (4:1), Почкунов, 75 (4:2), Дергаев, 77 (5:2), Липин, 84 (5:3)3-1.