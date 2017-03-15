В CAS состоялись слушания по иску 34 российских паралимпийцев к МПК

В среду, 15 марта, в Спортивном арбитражном суде в Лозанне состоялись слушания по иску 34 российских паралимпийцев к Международному паралимпийскому комитету о недопуске на Паралимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. Интересы российских спортсменов представлял спортивный юрист Артём Пацев.
«Слушания в Лозанне продолжались около семи часов. При этом около половины времени заняло обсуждение вопросов о юрисдикции дела (МПК не имеет «арбитражной оговорки» об обязательном слушании всех споров в CAS) и бессмысленности разбирательства (МПК настаивает: так как Игры-2016 уже давно прошли, рассматривать иск не имеет смысла)», — говорится в заявлении на официальной странице организации «Спорт и право» в сети «Фейсбук».
О сроках вынесения решения скамья арбитров во главе с австралийцем Аланом Джоном Салливаном ничего не сообщила.