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Юниорская сборная России проиграла Румынии на турнире «Карпаты Трофи»

18 марта 2017, суббота. 21:50. Другие
Женская юниорская сборная России (U17) во втором матче на международном товарищеском турнире «Карпаты Трофи», несмотря на упорную борьбу, уступила хозяйкам площадки, сверстницам из Румынии, со счётом 27:29.

Это уже второе поражение команды Анатолия Скоробогатова и Игоря Шкробота на турнире. В первом туре россиянки проиграли сборной Норвегии со счётом 22:38.

Товарищеский турнир «Карпаты Трофи» проходит в городе Рымнику-Вылча. Участие в нём для юниорской сборной России — один из главных этапов подготовки к чемпионату Европы, который состоится в августе в Словакии.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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