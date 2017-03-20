Аликин: результат биатлонисток РФ — это просто провал ниже плинтуса

Бывший старший тренер мужской сборной Россиипрокомментировал выступление женской сборной России по биатлону на завершившемся Кубке мира. Лучший результат среди россиянок по итогам сезона показала, ставшая 16-й. Остальные россиянки расположились за пределами первой тридцатки.«По две-три минуты проигрывают ногами, это не результат национальной сборной. Это просто провал, уже ниже плинтуса. На чемпионате мира в смешанной эстафете ребята вытащили, но задачу основную женщины не выполнили, не попали в пятерку сильнейших, чтобы в следующем году выступать в расширенном составе, пробовать спортсменок перед Олимпиадой. Даже этого не смогли выполнить, о чем тут говорить.Это просто безобразие, что тут говорить. Когда Кравцова Александра Михайловича избрали президентом Союза биатлонистов России, я ему позвонил поздравить, сказал: „Александр Михайлович, ну что вы творите? Посмотрите, это не те тренеры, которые должны тренировать сборную“. Он мне сказал: „Да, я все понимаю, но что делать, не могу же снова собирать тренерский совет и снова выбирать тренеров. Кого выбрали – того выбрали, год пройдет, там видно будет“. Прошел год, ничего мы не увидели абсолютно. Этот год прошел. Как можно ставить старшим тренером человека, который только закончил свою спортивную карьеру?Но все оставили на своих местах, всех тренеров. Если все женщины после половины сезона — уже всё: Слепцова не бегает, Подчуфарова не бегает, эта еле доходит, другая тоже — что это такое?Однозначно надо менять тренерский состав. Но самое смешное, что уже ведут полемику, что за год до Олимпийских игр поздно что-то менять. И обманывают всех болельщиков, что так и должно быть — работали под нагрузками, пик формы должен быть на Олимпиаде. Детские отговорки, смешно просто! Не знаю, какие решения будут принимать, но я бы женскую команду разогнал просто. Это утопия, пародия на биатлон. Школу развалили такую», – приводит слова Аликина «Р-Спорт».