Тихонов: Фуркад должен сам сниматься с соревнований, раз нарушил правила

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлонупрокомментировал эпизод, произошедший на первом огневом рубеже в масс-старте на этапе Кубка мира в Хольменколлене, когда француз, забывший зарядить винтовку перед стартом, попросил другой магазин и тренер бросил его ему.«По мне, профессионал такого уровня должен сам сниматься с соревнований, раз нарушил правила. Это прецедент, это ненормально. И дело не в Фуркаде, дело в руководстве Международного союза биатлонистов. Вспомните, как на чемпионате мира в Южной Корее Бьорндален и ещё несколько спортсменов ушли за пределы трассы, нарушив правила. Андерс Бессеберг первым запретил их дисквалифицировать!» – цитирует Тихонова ТАСС.