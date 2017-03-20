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Тихонов: Фуркад должен сам сниматься с соревнований, раз нарушил правила

20 марта 2017, понедельник. 10:50. Другие
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал эпизод, произошедший на первом огневом рубеже в масс-старте на этапе Кубка мира в Хольменколлене, когда француз Мартен Фуркад, забывший зарядить винтовку перед стартом, попросил другой магазин и тренер бросил его ему.

«По мне, профессионал такого уровня должен сам сниматься с соревнований, раз нарушил правила. Это прецедент, это ненормально. И дело не в Фуркаде, дело в руководстве Международного союза биатлонистов. Вспомните, как на чемпионате мира в Южной Корее Бьорндален и ещё несколько спортсменов ушли за пределы трассы, нарушив правила. Андерс Бессеберг первым запретил их дисквалифицировать!» – цитирует Тихонова ТАСС.
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
Александр Тихонов Мартен Фуркад Уле-Эйнар Бьорндален
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