Васильев: в женской сборной по биатлону нужно поменять тренеров в полном составе

Двукратный олимпийский чемпион по биатлонуоценил выступление российских биатлонисток в прошедшем розыгрыше Кубка мира и выразил уверенность в том, что тренерский состав команды должен быть полностью поменян.«Для женской сборной России этот сезон провальный. Это ужасное выступление! За исключением, может, Акимовой, которая получше выступила. Но в целом всё идёт по угасающей. Это не годится, так не должно быть. С женщинами надо принимать радикальные меры. По-другому ничего не получится. Нельзя больше устраивать эксперименты, тем более в олимпийский сезон. В женской сборной России нужно поменять тренеров в полном составеПлюс надо поставить тех в сборную, кто показывал результат, но по личным качествам кого-то не устраивал. Всё очень просто. Понятно, что Акимова и Старых приятно выделяются. Все остальные – вообще непонятно. Надо провести обследование, проанализировать тренировочный процесс. Это должен делать новый тренерский состав женской сборной. Из тех биатлонисток, которые сейчас есть в команде, можно создать коллектив, который будет достойно выступать на Олимпиаде 2018 года», — цитирует Васильева «Р-Спорт».