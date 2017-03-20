Глава UKAD: ситуация с допингом в Великобритании становится угрожающей

Британское антидопинговое агентство (UKAD) провело исследования применения допинга среди спортсменов-любителей Великобритании. Участие в нём приняли 1025 человек. 35% опрошенных сказали, что лично знают людей, принимавших допинг, 8% сообщили, что сами применяли стероиды.51% опрошенных, признавшихся в применении запрещённых препаратов, сказали, что использовали их для обезболивания. 25% — для улучшения спортивных результатов.11% признались, что принимают допинг, чтобы быть похожими на профессиональных спортсменов, сообщает BBC.По словам главы UKAD, ситуация с допингом в стране становится угрожающей: «Я хотела бы решить эти проблемы на любительском уровне, но у нас нет ресурсов, чтобы сделать это».