Норвежская полиция прервала вечеринку биатлонистов по случаю окончания сезона

Норвежская полиция вынуждена была остановить вечеринку биатлонистов, которую те устроили в отеле по случаю окончания сезона, о чём сообщила менеджер по коммуникациям арены в Хольменколлене Эмили Нордскар.«Приехала полиция и остановила вечеринку, потому что кто-то несколько раз включал пожарную сигнализацию в разных местах отеля. Наверное, это был кто-то, кто бродил по коридорам отеля и весело проводил время. Я не знаю точно, кто это был. Как я поняла, это были просто шалости. Все, кто был на вечеринке, были расстроены. Жаль, ведь спортсмены провели долгий сезон, а такие мероприятия стали традицией. Логично, что люди хотели повеселиться немного дольше», — приводит слова Нордскар NRK.Как сообщает полиция, на вечеринке было около 400 человек, включая норвежских и иностранных спортсменов.