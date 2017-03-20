Ломанов-старший: каким видит своё будущее Сергей, известно только ему

Главный тренер красноярского «Енисея», комментируя решение исполкома федерации хоккея с мячом России об отмене его дисквалификации, вспомнил и о своём сыне Сергее, который не был вызван в сборную на чемпионат мира.«У Сергеятоже сохранилась какая-то обида в связи с этой ситуацией. Он предан хоккею, посвятил этому спорту всю свою жизнь и всегда желал играть за сборную. Но что сейчас у него в голове, каким он видит своё будущее — известно только ему», — сказал Ломанов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Гаркушко.