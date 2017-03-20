В Санкт-Петербурге открылся клуб фигурного катания Москвиной «Поколение М»

В Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие нового современного спортивного комплекса с двумя ледовыми аренами, где будет работать клуб по фигурному катанию прославленного тренера— «Поколение М». О новом клубе рассказала сама Москвина.«Идея создания подобного спортивного клуба принадлежит одному из моих учеников олимпийскому чемпиону Антону Сихарулидзе, который не только предложил создать в Петербурге клуб по фигурному катанию, но и активно способствовал практической реализации проекта. Основная цель нашего клуба – дальнейшее развитие традиций фигурного катания в городе на Неве и подготовка ускоренными темпами фигуристов для сборных команд страны ради достижения высоких результатов на чемпионатах мира и Европы, а также Олимпийских играх. Не секрет, что в последние годы много талантливых фигуристов переезжали из Петербурга в Москву, где были созданы лучшие условия для подготовки спортсменов. С открытием нового современного спортивного комплекса и клуба по фигурному катанию в Петербурге теперь и в нашем городе есть такие возможности, созданы все необходимые условия для реализации самых серьёзных задач.Мы сосредоточим усилия на подготовке фигуристов высшего спортивного мастерства, чтобы, как я сказала, ускоренными темпами запускать их на высшую орбиту. В этом плане у нас накоплен огромный опыт, и все свои знания и наработки сейчас можно реализовать на практике. Те спортсмены и тренеры, которые подходят под эту задачу, будут работать с нами, если изъявят такое желание. Клуб располагает прекрасными условиями для дальнейшего роста талантливых спортсменов и тренеров, долгосрочным финансированием благодаря средствам спонсоров. Мы готовы помогать нашим тренерам, ведущим спортсменам парного и одиночного катания, которые нацелены на повышение спортивного мастерства.«Поколение М» — это не МММ, не «Метро», а поколение Москвиной. Официальное название – профессиональный Клуб фигурного катания Тамары Москвиной «Поколение М». А что касается названия романа Пелевина «Generation П», то получается, что мы в современном тренде», — приводит слова Москвиной пресс-служба ФФККР.