Мияхара пропустит чемпионат мира по фигурному катанию в Хельсинки

Действующая чемпионка Японии в женском одиночном катаниипропустит предстоящий чемпионат мира в Хельсинки из-за последствий травмы бедра, сообщает Japan Times со ссылкой на федерацию фигурного катания Японии. Мияхара уже приступила к тренировкам, но не может работать в полную силу, так как ещё чувствует боль.Вице-чемпионка мира 2015 года Мияхара из-за перелома бедра уже пропустила чемпионат четырёх континентов и зимние Азиатские игры. В декабре в финале Гран-при сезона-2016/17 18-летняя фигуристка заняла второе место, уступив только россиянкеЧемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в Хельсинки с 29 марта по 1 апреля.