Резцова: лично готова просить Шипулина, чтобы он остался в сборной ещё на 4 года

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкампрокомментировала второе место биатлонистав общем зачёте Кубка мира — 2016/17.«Вряд ли сам Антон рад, ведь он чемпион по духу и вторых мест для него не существует. Думаю, если правильно построить его подготовку на следующий сезон, Шипулин будет на равных соперничать с Фуркадом на Олимпийских играх. А заявления Антона о завершении карьеры считаю обыкновенными эмоциями. Скажу больше, лично готова просить его, чтобы он остался в сборной ещё на четыре года! Его опыт необходим молодым ребятам, они будут тянуться за ним. К тому же Антону всего 29 лет. Проблема последнего выстрела? К сожалению, она никуда не делась, но я уверена, что её можно решить к Олимпиаде 2018 года. Антон и сам знает, что есть такая проблема», — приводит слова Резцовой RT.