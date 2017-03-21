Терещенко заняла второе место на турнире по конкуру в Испании

В Испании проходит турнир по конкуру серии Spring MET 2017 — Tour III, участие в котором принимают несколько представителей России. 17 мартана Еврокомерс Панама заняла восьмое место в рамках соревнований CSI1* в маршруте 125 см (40,98 секунды; 0 штрафных очков).на Коммон Сенс в маршруте 130 см показала второй результат (67,82 секунды; 0 штрафных очков), ана Брунетти — 10-й (75,74 секунды; 0 штрафных очков).18 марта в соревнованиях CSI2*на Зизу заняла четвёртое место в маршруте 130 см (48,66 секунды; 0 штрафных очков),на Клеардэй стал 10-м (54,13 секунды; 0 штрафных очков).В турнире CSI1* Терещенко заняла два призовых места в маршруте 125 см. На Селестиалс Селебрейшн она стала третьей (53,56 секунды), а на Сентиле — седьмой (57,57 секунды).на Корнетте — четвёртая (54,80),на Красс Клауси — девятая (58,24 секунды),на Хане — 10-я (58,71 секунды),на Коррадо — 14-й (60,52 секунды).