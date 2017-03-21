Кугаевский: Гараничева преследовали определённые проблемы, но он справился

Тренер мужской сборной Тюменской области по биатлонуоценил выступление подопечных в завершившемся международном сезоне.«Сезон получился не самым простым. Евгения Гараничева преследовали определённые проблемы, но спортсмен с ними справился. Гараничев второй год подряд стал чемпионом Европы. А главным героем континентального турнира в Польше оказался Логинов. Александр стал трёхкратным чемпионом Европы.Помним о другом важнейшем для региона достижении. Впервые с 2011 года тюменец выиграл медаль чемпионата мира. Тот же Логинов в Австрии стал третьим в смешанной эстафете… Помимо этого, у нас растёт достойная смена. Игорь Шетько, Семён Бей, Сергей Демичев и Вячеслав Малеев недавно стали чемпионами России среди юниоров в Ханты-Мансийске, выступали стабильно успешно по ходу всего сезона. Думаю, мы на правильном пути», — цитирует Кугаевского «Тюменская арена».