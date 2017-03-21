Меркушина: если я не готова, я никогда не выйду на старт

Украинская биатлонисткаоценила своё выступление в завершившемся сезоне. Серебряный призёр чемпионата мира в Хохфильцене в общем зачёте Кубка мира заняла 37-е место.«Тяжело. Было тяжело, но классно. Сезон я прошла с удовольствием. Медальных целей тогда я не ставила, а просто работала. Прошла летний сезон и ждала отклика от своего организма. Хотела испытать себя, показать лучшие результаты и вообще узнать, на что я способна.Я всегда стараюсь оценивать себя адекватно, и если я не готова, я никогда не выйду на старт. Не люблю занимать чужое место. Моё место должно быть моим. На Кубок IBU я ехала, чтобы доказать всем и себе, что это моё место, и я это сделала.На чемпионате мира я увидела все свои ошибки. Очень классно финишировать в спринте с нулём потому, что ты видишь: 50 секунд проиграла первому месту, значит 50 секунд мне нужно сбросить», – цитирует Меркушину Xsport.