Фиринг: глава ФФР не выполняет контракты, используя пропаганду и ложь

Бывший старший тренер сборной России по могулу американец Стив Фиринг в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Слюсаренко сообщил, что руководство Федерации фристайла России не погасило задолженность по зарплате перед ним и его помощником с января 2017 года. ФФР расторгла контракт с Фирингом в декабре 2016 года в одностороннем порядке.
«Они по-прежнему должны нам зарплату с января в соответствии с контрактом, но отказываются платить, мотивируя это тем, что мы не выполнили свои обязанности. И это снова ложь, которая связана не с профессионализмом и контрактом, а личным подходом.
Наш контракт с ФФР и ОКР действует до марта 2018 года. Мы никаких бумаг не подписывали, его разрыв произошёл в одностороннем порядке. Речь идёт обо мне и моём помощнике Джиме Шимане. В последний раз нам платили в декабре, хотя в январе мы вместе с командой были на тренировочном сборе. Мы выполнили все свои обязательства, и отчёты со сбора были отправлены в министерство спорта Сергеем Горбуновым (экспертом министерства, работавшим с командой до конца февраля. – Прим. «Чемпионата»). В ответ президент Курашов отправил ещё один документ, в котором солгал, что мы не выполнили свои обязанности. Вот чем новый президент пытается оправдать своё плохое руководство и обязанность выполнять контракты – пропагандой и дискредитирующей ложью», — рассказал Фиринг.
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