Британские пловцы-паралимпийцы пожаловались на запугивания и издевательства

Британские пловцы-паралимпийцы, включая призёров Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, пожаловались в Федерацию плавания Великобритании на запугивания и издевательства со стороны тренеров, сообщает BBC.«Нам говорили, что в спорте главное не самореализация и благополучие спортсменов, а погоня за медалями. В паралимпийской сборной Великобритании по плаванию существовала атмосфера страха», — сказал родственник одного из авторов жалобы.Федерация плавания Великобритании начала расследование по факту жалоб спортсменов.