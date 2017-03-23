Белявский, Нагорный и Спиридонова попали в состав сборной России на ЧЕ

Стал известен предварительный состав сборной России по спортивной гимнастике на чемпионат Европы, который пройдёт в Клуж-Напоке (Румыния) с 19 по 23 апреля. В составе мужской команды выступят призёры Олимпийских игр Давид Белявский и Никита Нагорный, а среди женщин в соревнованиях примет участие медалистки Олимпиады Ангелина Мельникова и Дарья Спиридонова.
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Состав сборной России
мужчины: Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Игнатьев, Дмитрий Ланкин, Кирилл Прокопьев, Никита Нагорный;
женщины: Наталья Капитонова, Дарья Спиридонова, Елена Ерёмина, Ангелина Мельникова.