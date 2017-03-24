Зинченко: все самые важные матчи у МФК «Спартак» впереди

Старший тренер МФК «Спартак» Фёдор Зинченко рассказал о подготовке команды к матчу 24-го тура Высшей лиги чемпионата России по мини-футболу с «Алмазом-АЛРОСА» из Мирного. Встреча состоится 25 марта в Люберцах.

«К «Алмазу» готовимся очень серьёзно. Досконально разбираем соперника на теоретической подготовке, а также много времени уделяем собственным командным взаимодействиям. Лазарет на данный момент у нас пуст. Несколько дней отсутствовал Сергей Абрамов, который слегка приболел, а также получивший повреждение Владимир Чурляев, но сейчас оба вернулись в общую группу и, будем надеяться, смогут принять участие в матче с «Алмазом».

Благодаря нашим болельщикам «Спартак» в любом уголке страны играет, как дома, а что уж говорить про Люберцы, которые являются фактически районом Москвы? Дворец спорта «Триумф» — очень качественное спортивное сооружение, в котором есть все условия для комфортного просмотра мини-футбола. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю всех красно-белых на наши матчи.

Наша основная задача на сезон – первое место не только в «регулярке», но и по итогам сезона. Да, мы достаточно уверенно завоевали право выступить в плей-офф, однако все самые важные матчи у нас впереди. Не будем забывать и про внутрикомандную конкуренцию. На каждую позицию у нас есть равнозначные замены, поэтому ни о какой расслабленности не может идти и речи. В заключительных матчах первого этапа мы сыграем с клубами из верхней четвёрки, что также должно нам помочь хорошо подготовиться к плей-офф в условиях, максимально приближенных к боевым», — цитирует Зинченко официальный сайт клуба.