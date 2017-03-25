Виролайнен: как обычно, допустила техническую ошибку на стрельбе

Серебряный призёр чемпионата России по биатлону в Увате в женском спринтеподелилась впечатлениями от попадания на пьедестал.«К сожалению, такого яркого солнца перед стартом ещё не было, и ожидали, что во время гонки будет пасмурно. Но у нас уже давно весеннее настроение. Уже рядом родной дом. У меня очень много эмоций и все положительные. Я настраивалась, что первые два круга нужно пройти с запасом, чтобы хорошо отработать на рубеже, а дальше уже выкладываться на полную. Ошибка на стрельбе чисто техническая, как обычно у меня. Выстрел был недалёкий», — передаёт слова Виролайнен корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.