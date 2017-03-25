Услугина: трасса в Увате лучше, чем на тех этапах Кубка мира, где я бегала

Бронзовая медалистка женского спринта на чемпионате России по биатлону в Уватепризналась, что гонка далась ей тяжело.«Мне очень тяжело даётся концовка сезона. На последнем круге сильно затекли ноги, но я старалась бороться. Терпела, как могла, но сил очень мало. Трасса здесь шикарная, лучше чем на всех этапах Кубка мира, где я бегала, но сил пробежать по ней хорошо не осталось», — передаёт слова Услугиной корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.Победила Светлана Миронова, а второй результат показала Дарья Виролайнен.