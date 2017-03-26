Миронова: нужно продолжать работать над стрельбой

, победившая в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Увате, несмотря на пять промахов, прокомментировала своё выступление.«На этом чемпионате России я в хорошей форме, но нужно продолжать работать над стрельбой. Три промаха на „стойке“ у меня часто бывают, всё же „лёжка“ у меня получается лучше», — передаёт слова Мироновой корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.Напомним, что второе место заняла, а замкнула тройку призёров