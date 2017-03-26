Сучилов: не думал, что буду так высоко в гонке преследования на ЧР по биатлону

Серебряный призёр чемпионата России по биатлону в Увате в мужской гонке преследованияподелился эмоциями от достигнутого успеха.«Конечно, я доволен выступлением на чемпионате России. Второе и четвёртое место — это очень неплохо. Хотел показать сильный результат, но не думал, что буду так высоко. На последний рубеж за мной приехал Антоха Бабиков. Мы с ним стреляли выстрел за выстрелом вместе. Последний я сделал быстрее, но он убежал рядом.Я не знал, насколько он готов сейчас бороться, хотя вчера показал довольно хороший ход. Поэтому я решил его немного подождать и дальше играть в кошки-мышки. У меня лыжи ехали чуть посильнее, поэтому получилось», — передаёт слова Сучилова корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.