Абросимов и Дратцев — призёры этапа КЕ по плаванию в открытой воде в Эйлате

Венгр Кристоф Разовский победил в заплыве на 10 км в рамках первого этапа Кубка Европы по плаванию в открытой воде в Эйлате. Второе и третье места заняли россияне Кирилл Абросимов и Евгений Дратцев соответственно. Среди женщин первенствовала венгерка Каталин Соменек.
Плавание в открытой воде. Кубок Европы. Первый этап. Эйлат, Израиль
Мужчины. 10 км
1. Кристоф Разовский (Венгрия) – 1:49.43,35.
2. Кирилл Абросимов (Россия) – 1:50.02,50.
3. Евгений Дратцев (Россия) – 1:50.08,00.
Женщины. 10 км
1. Каталин Соменек (Венгрия) – 2:00.24,05.
2. Спела Пельсе (Словения) – 2:00.25,95.
3. Николет Шилади (Венгрия) – 2:00.36,75.