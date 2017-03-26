К лету ФКСР планирует возобновить антидопинговый контроль лошадей в Москве

Главный ветеринарный врач сборной команды России по конному спорту Евгений Горовой сообщил что к лету планируется возобновление взятия допинг-проб у лошадей в России.«Около семи лет назад у нас была организована большая и очень эффективная работа по контролю допинга среди лошадей на территории Российской Федерации. Теперь все российские спортсмены, как и лошади, должны проходить допинг-контроль в аккредитованных лабораториях за границей. И о конном спорте никто не вспоминает. Пока РусАДА не заслужит доверия у ВАДА и, что самое главное, не вернёт свой статус, возобновление допинг-контроля лошадей на российских соревнованиях невозможно.В начале марта мы получили 50 наборов для отбора допинг-проб. Они в данный момент находятся на таможне в Санкт-Петербурге. Таким образом, первый шаг по возобновлению допинг-контроля в России сделан. Наборы получены, человек назначен, в ФЕИ он апробирован и аттестован. Если всё пройдёт удачно, в конце весны начале лета на территории Москвы на международных соревнованиях мы планируем проведение отбора первых допинг-проб», — приводит слова Горового официальный сайт ФКСР.