Пляжный «Локомотив» обыграл «Спортинг» на Кубке Евразии

Московский «Локомотив» обыграл лиссабонский «Спортинг» (6:5) в матче Кубка Евразии по пляжному футболу, который проходит в Йезде (Иран). Хет-трик в составе российской команды оформил Мохаммад Ахмадзаде, дважды отличился Мослем Месигар, ещё один гол записал на свой счёт Борис Никоноров.Следующую встречу «железнодорожники» проведут 28 марта против иранского клуба «Могхавемат Гользапуш», а 29-го числа сыграют с испанским «Леванте».На Кубке Евразии за «Локомотив» играют сразу четыре представителя сборной Ирана. Среди них вратарь Пейман Хоссейни и полевые игроки Мослем Месигар, Мохаммад Ахмадзаде, Хасан Абдоллахи.