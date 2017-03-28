Шишкарёв: та страница перевёрнута, о ней никто не вспоминает

Президент Федерации гандбола Россиирассказал о письме, написанном женской сборной России за некоторое время до «золотых» для россиянок Игр в Рио-де-Жанейро. В том письме гандболистки требовали убрать тренераиз команды.«Такое письмо действительно было. Девочки, в основном ростовчанки, подписали отказное письмо, в котором сообщили, что не хотят больше работать с Евгением Васильевичем. Я считаю, что в самом факте появления этого письма есть и вина федерации. Назревающий конфликт нужно увидеть и предупредить. Я уверен, что сейчас такое письмо не появится, и не потому, что я всех зажал и никто пикнуть не может. Наоборот – мы среагируем на проблему гораздо раньше, чем она дойдёт до точки невозврата.Слава богу, сейчас та страница перевёрнута, о ней никто не вспоминает. Девчонки до конца помирились с тренером. Помните то знаменитое олимпийское видео, когда после победы все они подходили к Евгению Васильевичу и целовали его? Так вот все, кто целовал, подписывали это письмо. Но все эти обнимашки и целовашки были уже абсолютно искренними. Теперь у нас всё по-другому», — приводит слова Шишкарёва «Советский спорт».