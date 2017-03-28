Илюмжинов: буду продолжать работать президентом FIDE и пойду на выборы в 2018-м

Президент Международной шахматной федерациипризнался, что новость с официального сайта FIDE о его отставке стала для него крайне неожиданной. Накануне глава FIDE уже опроверг информацию о своём уходе с этого поста, а сегодня сказал, что намерен баллотироваться на эту должность и в 2018 году.«Для меня эта новость была неожиданной, словно бомба взорвалась. В воскресенье прошёл президентский совет, повестка была закрыта, все рабочие вопросы были обсуждены, а вчера открыл сайт и удивился. Ещё раз скажу: никакого письма я не писал, за меня проголосовали 110 стран на выборах в Норвегии, а следующие пройдут в Батуми. Сейчас я работаю президентом FIDE и уходить не собираюсь, а произошедшее рассматриваю как давление на меня.Думаю, это произошло из-за включения меня в санкционный список США, некоторые члены президентского совета решили, что я должен уйти добровольно. У меня много задач, много тем, которые надо решать. Мы находимся в рабочем, нормальном режиме. Кто-то хочет сыграть на том, что я нахожусь в санкционном списке. Я же считаю, что это никак не влияет на мою работу как президента FIDE. Единственное, на что повлияли санкции, так это на то, что я не смог посетить Нью-Йорк.Я звонил Георгиосу Макропулосу, который руководит сайтом, он в Афинах, где находится наш секретариат. Он мне на звонок не ответил. Потом я набрал Фримэну и рассказал ему, что я не уходил в отставку и не планирую. Он сказал „хорошо“, после чего отключил телефон.У России не отберут ни одно из ближайших крупных шахматных соревнований. Пока я президент FIDE — это точно.Я продолжаю работать и пойду на выборы 2018 года. Сейчас меня оппоненты пытаются принудить уйти самостоятельно, так как это их единственная возможность. Но я ничего не подписывал и подписывать не буду. Добровольно не уйду и буду продолжать работать президентом FIDE», — цитирует Илюмжинова ТАСС.