Лихачёв: вызовем 5-6 молодых игроков на сбор сборной России по пляжному футболу

Главный тренер сборной России по пляжному футболупрокомментировал выступление команды из игроков не старше 23 лет на международном турнире Inter Cup в Санкт-Петербурге, где россияне стали восьмыми.«Это выступление однозначно нельзя назвать неудачным. Скорее, это бесценный опыт для данной команды. В глобальном плане у нас стояла задача посмотреть, кто из этих футболистов готов уже в ближайшее время помочь основной сборной России. Предстоящие сборы покажут, насколько эти ребята будут конкурентоспособны в борьбе с игроками, более близкими к основному составу.Во второй половине апреля пройдёт Кубок РФС, а перед ним запланирован сбор. Через неделю опубликуем список игроков, вызванных в команду. Думаю, вы увидите там и футболистов, игравших на Inter Cup, причём их будет не так уж мало — пять-шесть игроков имеют хорошие шансы. Мы собираемся привлечь и молодых, и уже опытных игроков. Посмотрим, как поведут себя молодые футболисты в такой ситуации. Думаю, когда рядом будут опытные игроки, уже прошедшие серьёзный путь в пляжном футболе, то и молодым ребятам будет проще», — приводит слова Лихачёва Beachsoccerrussia.