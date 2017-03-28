Российская шахматная федерация подписала договор о партнёрстве со спонсором

Президент Российской шахматной федерации, вице-президент Международной шахматной федерациии глава РАТМ Холдингаподписали договор о партнёрстве.«Сегодня произошло очень знаковое событие, теперь РАТМ Холдинг будет финансировать тренеров, которые будут готовить нашу будущую шахматную смену. У нас уже есть результаты, чемпионы мира — воспитанники „Сириуса“, например Илья Маковеев», — приводит слова Филатова официальный сайт РШФ.Промышленный холдинг выступил партнёром шахматного направления в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Воспитанники направления — одарённые юные шахматисты, победители региональных и всероссийских соревнований.