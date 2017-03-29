Илюмжинов: если докажут, что я являюсь препятствием для FIDE, я готов уйти

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) россиянинзаявил, что готов покинуть свой пост, если будет доказано, что он является препятствием для FIDE. 27 марта на официальном сайте FIDE была опубликована новость об отставке Илюмжинова, но позднее глава федерации эту информацию опроверг.«Если кто-то докажет, что я являюсь препятствием для FIDE, я готов уйти. Но из-за каких-то санкций я не уйду. Я обращался в ФБР, ЦРУ. Я готов пройти полиграф. Если вы докажете, что я нарушил какие-то американские законы, я готов нести ответственность. Если нет — то давайте извиняйтесь. Мой паспорт до сих пор лежит в американском посольстве.Некоторые члены совета начали поддавливать. Были предложения, чтобы я не выдвигался на следующих выборах из-за санкций. Я говорил, что могу вообще уйти, если я им мешаю. Я не получаю зарплаты в FIDE. Я привлёк около 100 млн долларов в федерацию за счёт спонсоров и партнёров», — цитирует Илюмжинова «Р-Спорт».