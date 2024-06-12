Российские гимнасты проведут совместные сборы с командой Турции

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, что российские гимнасты проведут сборы в Турции с местной командой.

«После Игр БРИКС уедем в Турцию, к ним на совместный сбор. Они нас принимают на 10 дней. Хотят с нами тренироваться. Туда отправимся 26 июня. Посмотрим, как там для нас международная ситуация. Мы не сдаёмся», — передаёт слова Родионенко корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Напомним, летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. Российские спортсмены допущены к соревнованиям в нейтральном статусе при выполнении множества условий. Сборная России по гимнастике в полном составе отказалась принимать участие в Играх.