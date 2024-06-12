Родионенко — об Играх БРИКС: этот турнир не заменит Олимпиаду

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко считает, что Игры БРИКС не смогут заменить Олимпийские игры.

«Конечно, это не может заменить Олимпиаду. Нет такого духа соперничества, нет таких соперников. Девять стран участвуют в наших соревнованиях. Но всё-таки это старт, который хоть как-то воодушевляет», — передаёт слова Родионенко корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Напомним, Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. Российские спортсмены допущены к соревнованиям в нейтральном статусе при выполнении множества условий. При этом сборная России по гимнастике в полном составе отказалась принимать участие в Играх.