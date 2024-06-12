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Родионенко отказалась комментировать возможное завершение карьеры Никиты Нагорного

Родионенко отказалась комментировать возможное завершение карьеры Никиты Нагорного
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отказалась комментировать информацию о возможном завершении карьеры олимпийского чемпиона Токио-2020 в командных соревнованиях и бронзового призёра в личном первенстве, гимнаста Никиты Нагорного.

«Никита Нагорный сегодня говорит, что это возможно. Но это только разговоры. Давайте дождёмся, когда он официально объявит, что заканчивает спортивную карьеру. Пока мы видим, как он тренируется, как он готовится. А он готовится. Он великолепно прошёл наши модельные тренировки, прикидки. Да, у него есть там пару килограммов лишних, он уберёт их. Опытный гимнаст, знает, что надо делать. Здесь у них соперничество с Мариновым. Посмотрим на это тоже», — передаёт слова Родионенко корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

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