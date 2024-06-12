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Кирилл Беляев и Яна Курцева стали чемпионами России на 10 км на открытой воде

Стали известны чемпионы России по плаванию на открытой воде на дистанции 10 км. Соревнования прошли сегодня, 12 июня.

У мужчин золото выиграл Кирилл Беляев, представляющий Московскую и Ярославскую области, со временем 1 час 54 минуты 43,88 секунды. На последних метрах дистанции он опередил Руслана Садыкова из Пермского края (1 час 54 минуты 47,54 секунды). Третье место занял Владислав Утробин из Тульской области-1 (1 час 54 минуты 50,64 секунды).

Представительница Волгоградской области Яна Курцева выиграла женские соревнования. Спортсменка показала результат 2 часа 6 минут 27,72 секунды. Второе место заняла Екатерина Сорокина из Пермского края (2 часа 6 минут 31,26 секунды). На третьем месте оказалась ещё одна пловчиха из Волгоградской области — Полина Козякина (2 часа 6 минут 31,69 секунды).

Чемпионат России на открытой воде начался сегодня в Ростове-на-Дону и закончится 14 июня.