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Менеджер Непомнящего заявила о готовности создать федерацию фиджитал-шахмат

Менеджер Непомнящего заявила о готовности создать федерацию фиджитал-шахмат
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Менеджер российского гроссмейстера, двукратного вице-чемпиона мира Яна Непомнящего Зоя Арнацкая заявила о желании создать федерацию фиджитал-шахмат, аналогов которой нет в мире.

«Сейчас, в эпоху ограничений и санкций, которые действуют как в отношении России, так и в отношении талантливых спортсменов-шахматистов, наша общая задача — предпринять необходимые меры и действия, чтобы очертить контур развития талантов в новых реалиях. И мы готовы делать это.

В мире и России активно развивается фиджитал-формат, объединяющий офлайн и онлайн. Поэтому мы готовы к созданию не только объединенной федерации шахмат в БРИКС, но и к фиджитал-федерации, аналогов которой нет в мире», — приводит слова Арнацкой ТАСС.

Напомним, в 2020 и 2022 годах Непомнящий выиграл турниры претендентов. На Турнире претендентов — 2024 Непомнящий до последнего боролся за возможность победить, но из-за ничьей в последнем туре занял лишь третье место, отстав от лидера, индийского шахматиста Гукеша Доммараджу, на 0,5 очка.

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