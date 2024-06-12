Олимпийская чемпионка оценила важность Игр БРИКС для России

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, чемпионка Европы в многоборье российская гимнастка Виктория Листунова оценила важность Игр БРИКС для российского спорта.

— Насколько, по вашему мнению, для нашей страны важны игры БРИКС?

— Естественно, я считаю, что эти соревнования очень важны для наших девочек, для нашей команды. Не только для женской, но и для мужской. Потому что подрастает будущее поколение, сейчас выйдут достаточно юные девочки, которым только по 16-17 лет. Им надо нарабатывать этот опыт спортивный соревновательный.

Я всё-таки очень рада, что смогли организовать такие достаточно масштабные соревнования. Я с ними рядом нахожусь и могу сказать, что они сами не то что в шоке, но под хорошим впечатлением. Им очень нравится на месте, сами лично признаются, что их это очень сильно вдохновляет, воодушевляет. И они прям по-боевому настроены выступать здесь. Так что я надеюсь, что у них всё получится, и желаю им огромной удачи, — передаёт слова Листуновой корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Напомним, Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.