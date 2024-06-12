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Родионенко — об Играх БРИКС: нам хотелось бы иметь посильнее соперников

Родионенко — об Играх БРИКС: нам хотелось бы иметь посильнее соперников
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко оценила готовность подопечных к Играм БРИКС.

— Как оцените готовность сборной к Играм БРИКС?
— Сборная чувствует себя нормально. Все очень ждали старта, потому что давно не было у нас международных турниров. Да, нам хотелось бы иметь посильнее соперников, чем те, что будут здесь выступать. Но мы надеемся, что в Казани будут какие-то сюрпризы. Наши ребята должны показать какие-то новые элементы на снарядах.
Но сам по себе этот старт, он необходим как воздух. Он нас немножко взбодрит. Чего греха таить, до этого стимула не было и сложно было заставить людей идти на сложные программы. Это для нас была проблема, особенно молодые ребята, которые думали, стоит ли рисковать? — передаёт слова Родионенко корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

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