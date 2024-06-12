Родионенко: надо самим предлагать себя для участия в международных турнирах

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что российские гимнасты не получают приглашений для участия в международных соревнованиях.

— У нас есть возможность выступать на международных турнирах, но только тогда, когда пригласят.

— Зовут?

— Пока мы таких приглашений не имеем. Хочу поднять этот вопрос в разговоре с президентом нашей Федерации Василием Николаевичем. Ну, не приглашают, значит, надо самим предлагать себя. Такой закон жизни сейчас. Понимаете, многие хотят нас видеть, но не все хотят нас видеть в качестве соперника. Хотят поучиться, хотят посмотреть, перенять что-то. Поэтому нам в этом плане немножко сложно, но ничего, прорвёмся, — передаёт слова Родионенко корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.