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Рикунов и Дронова победили в индивидуальных гонках на ЧР по велоспорту на шоссе в Муроме

Рикунов и Дронова победили в индивидуальных гонках на ЧР по велоспорту на шоссе в Муроме
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Российская трековая и шоссейная велогонщица Тамара Дронова и российский велогонщик Пётр Рикунов выиграли индивидуальные гонки на чемпионате России по велоспорту на шоссе в Муроме.

Время Тамары — 32 минуты 38 секунд на дистанции в 25 километров. Второй финишировала Дарья Бунеева со временем 33 минуты 5 секунд, тройку лидеров замкнула Татьяна Антошина. Её время — 35 минут 15 секунд.

Время Петра Рикунова — 34 минуты 40 секунд. На втором месте Лев Гонов, его время 35 минут 7 секунд. Третью строчку занял Иван Меньшов со временем 35 минут 44 секунды.

Ранее стало известно, что российский велосипедист Савва Новиков выиграл международную многодневную велогонку «Золото Ладоги», которая в этом году была включена в программу Спортивных игр Санкт-Петербургского международного экономического форума.

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