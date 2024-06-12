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«Состояние не из лучших». Нагорный рассказал о задачах на Игры БРИКС

«Состояние не из лучших». Нагорный рассказал о задачах на Игры БРИКС
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Олимпийский чемпион Токио-2020 в командных соревнованиях и бронзовый призёр в личном первенстве гимнаст Никита Нагорный рассказал о задачах на Игры БРИКС.

«Никогда не ставил себе задачу увезти определённое количество медалей. Единственное, что я допускал, так это победу в командном первенстве на Олимпийских играх. Это была мечта. Не то что цель или задача. Мечта жизни.
На Играх БРИКС просто нужно выступить достойно. Я готовился немного. Состояние не из лучших. Надо собраться и выйти», — сказал Нагорный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Ранее Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) опубликовала расширенный состав сборной страны, который примет участие в Играх БРИКС. Олимпийские чемпионы 2020 года Никита Нагорный и Артур Далалоян выступят на соревнованиях в Казани.

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