«Состояние не из лучших». Нагорный рассказал о задачах на Игры БРИКС

Олимпийский чемпион Токио-2020 в командных соревнованиях и бронзовый призёр в личном первенстве гимнаст Никита Нагорный рассказал о задачах на Игры БРИКС.

«Никогда не ставил себе задачу увезти определённое количество медалей. Единственное, что я допускал, так это победу в командном первенстве на Олимпийских играх. Это была мечта. Не то что цель или задача. Мечта жизни.

На Играх БРИКС просто нужно выступить достойно. Я готовился немного. Состояние не из лучших. Надо собраться и выйти», — сказал Нагорный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Ранее Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) опубликовала расширенный состав сборной страны, который примет участие в Играх БРИКС. Олимпийские чемпионы 2020 года Никита Нагорный и Артур Далалоян выступят на соревнованиях в Казани.